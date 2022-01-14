台中市校園加嚴專案啟動 各校暫停跨縣市交流

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）因應COVID-19疫情出現群聚感染案，台中市長盧秀燕今天宣布，推出校園加嚴專案，15日起停止跨縣市戶外教學、交流，旅行或比賽須延期，待疫情緩和後再舉行或取消辦理。

盧秀燕上午視察西區公所揪團接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗情形，在接受媒體聯訪時宣布，由於桃園機場群聚案持續延燒，桃園市已宣布公私立國小提前一週放寒假，台中市將提前部署推出「校園加嚴專案」。

盧秀燕表示，因12歲以下孩童尚未施打疫苗，而12歲以上有部分已打第1或第2劑，但時間未達施打第3劑標準，相對防護力不夠，這段期間師生安危特別重要，儘管台中目前無本土個案，市府仍超前部署推出「校園加嚴專案」，就是要讓大家放心、平安過好年。

盧秀燕指出，各校陸續開始期末考，下週五寒假開始，有學校安排孩子到外縣市旅遊、交流，「校園加嚴專案」要求台中高級中等以下學校自15日起停止跨縣市戶外教學、交流，而旅行或比賽也須延期，待疫情緩和後再舉行。

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盧秀燕說，經查台中目前有15所學校舉行跨縣市活動，市府逐一通知延後或取消，活動取消衍生損失，教育局將補貼經費；另校園用餐也須使用隔板、師生上課或運動均須佩戴口罩。

至於戶外教學（含畢業旅行）部分，教育局長楊振昇表示，市府從嚴評估，明日起停止跨縣市戶外教學，取消行程衍生損失費用由學校提出，教育局將補助損失費用；另校園開放方面，維持原本「限制性開放」，因應疫情變化不排除未來趨嚴調整。（編輯：方沛清）1110114