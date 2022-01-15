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劍潭活動中心保全稱未受訓 北市聯醫：16日完成

2022/1/15 21:47
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（中央社記者陳昱婷台北15日電）台北市今天啟動劍潭活動中心收治無症狀及輕症COVID-19確診者，傳出有保全因未受訓練，擔心染疫而離職。北市聯醫表示，舊保全皆已完成穿脫防護訓練，新保全將在明天完成訓練。

台北市今天開始將劍潭青年活動中心轉型為防疫專責旅館，提供234張床位，由退休醫護人員組成的關懷天使隊全天候排班進駐，優先收20歲到40歲的無症狀COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者。

不過，一名劍潭活動中心保全表示，住民從原先的居家隔離者改為確診個案，但保全沒受過防疫訓練，也沒有領防疫獎金，卻仍要幫醫護人員拍照、穿隔離衣幫住民提行李等，並不合理。

這名保全指出，北市府宣布劍潭活動中心將收確診者後，已有同事擔心染疫嚇得趕快辭職，其他人則憂心忡忡，因為日前桃園機場也有保全推旅客行李染疫，深怕成為防疫破口。

台北市立聯合醫院對此表示，去年的外包保全人員皆已完成穿脫防護感染控制訓練，今年新加入的保全則排定在今天及明天2天完成訓練，並在17日下午完成第3劑疫苗施打。

聯醫指出，劍潭活動中心今天起轉型為防疫專責旅館後，將會與保全公司重新議約，但保全公司如何發放獎金則尊重公司制度。（編輯：張銘坤）1110115

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