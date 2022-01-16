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桃園東安國中學生採檢結果陰性 17日正常上課

2022/1/16 09:11（1/16 09:44 更新）
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桃園市政府教育局表示，東安國中學生採檢結果陰性，17日正常上課。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
桃園市政府教育局表示，東安國中學生採檢結果陰性，17日正常上課。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市政府教育局今天表示，東安國中學生採檢結果陰性，17日正常上課。由於一名確診西堤餐廳顧客家人就讀東安國中，學校15日預防性停課1天，16日因採檢結果未出爐持續停課。

桃園市長鄭文燦昨天下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，確診的其中一名西堤餐廳顧客，有家人就讀東安國中，因此東安國中進行預防性停課1天。

教育局表示，由於就讀東安國中的學生採檢結果尚未出爐，因此東安國中16日將持續預防性停課1天。

教育局今天上午透過通訊軟體表示，東安國中學生的採檢結果出爐為「陰性」，因此學校明天正常上課。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布新增6例本土病例，都與桃園市西堤餐廳（西堤牛排中壢中山店）染疫案有關；起因是桃園機場染疫案相關居服員，至聯邦銀行健行分行洽公後傳染給銀行員，銀行員在西堤餐廳尾牙後引發群聚。（編輯：張芷瑄）1110116

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