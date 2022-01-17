高中專業群科甄選7909名額 14校參採會考成績

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（中央社記者許秩維台北17日電）111學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學管道今天公布簡章，共83校提供7909個名額，其中14校參採國中教育會考成績，69校以術科測驗成績為錄取依據。

教育部今天發布新聞稿指出，為推動技職教育向下扎根，鼓勵國中畢業生適性入學，111學年度持續辦理「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」， 1月17日公告入學簡章。

111學年度特色招生專業群科甄選入學參與學校共83所、324個專業群科（班、組），提供7909個名額，自3月14日至18日受理報名（報名新北市學校者另依其規定時程辦理），4月23、24日其中一天舉行術科測驗。

教育部說明，以就學區域區分，共有基北區、桃連區、竹苗區、中投區、彰化區、雲林區、嘉義區、台南區、高雄區、花蓮區及台東區等11個就學區參與；以桃連區招生名額最多，預計錄取2348名，其次為基北區預計錄取1611名。

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專業群科甄選招生職群包括機械群、動力機械群、電機與電子群、化工群、土木與建築群、設計群、商業與管理群、外語群、農業群、食品群、家政群、餐旅群、藝術群及水產群等14群；以餐旅群預計錄取1722名最多，其次是設計群預計錄取984名。

教育部提醒，高中特招專業群科甄選招生管道有14校參採國中教育會考成績，其餘69校以術科測驗成績為錄取依據；術科測驗命題連結十二年國教課程綱要相關領域的學習內容及核心素養，國中畢業生可依據興趣與性向選擇，不受學籍區域限制。（編輯：卞金峰）1110117