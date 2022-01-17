保留離島醫療量能 馬祖醫院實施門禁管制

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連江縣立醫院防範COVID-19疫情，17日起提升防疫措施，實施門禁管制，限制人員進出並調整動線。中央社記者邱筠攝 111年1月17日

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（中央社記者邱筠連江縣17日電）保留離島地區醫療量能，連江縣立醫院防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今天起提升防疫措施，實施門禁管制，限制人員進出並調整動線。

連江縣立醫院公告，防範疫情擴散，保留醫療量能，今天開始實施門禁管制，急診大門關閉，若有急診就診需求請按鈴，進入縣立醫院看診須配合旅遊接觸史詢問，未佩戴口罩及陪、探病者禁止入內，嬰幼兒或其他無法自理者限1名陪同。

連江縣立醫院表示，地區軍民須密切配合入境防疫措施，自1月11日起長程航班旅客落地採檢，驗陽送醫、驗陰居檢；自第3級流行地區入境民眾，除提供表定航班前2日核酸檢驗報告，一律入住防疫旅宿或自費集中檢疫所；自國外入境者，前往檢疫地點均應搭乘防疫車輛。

連江縣衛福局公告，為加速地方疫苗施打普及，縣內18歲以上已接種2劑COVID-19疫苗且滿12週民眾，請儘速接種第3劑，長者若行動不便可向衛生所申請到宅接種服務。民眾接種COVID-19疫苗後如身體不適請儘速就醫，並告知症狀發生與疫苗接種時間。

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衛福局公告表示，31日前接種COVID-19疫苗第1、2劑可獲200元禮券或衛教品，各地方衛生局將公告辦理獎勵措施。檢疫期間若身體不適請聯繫各鄉衛生局或1922專線安排，勿搭乘大眾運輸工具。

連江縣衛福局表示，1月24日前2級警戒期間餐飲場所務必遵守實聯制、量體溫、提供消毒或洗手設備；室內外運動、唱歌、拍照需戴口罩。防疫時期請勿散播或轉傳來源不明疫情及防治訊息，以免觸法。（編輯：方沛清）1110117