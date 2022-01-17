阿里山林鐵推火車碰壁等路線 提供遊客多層次體驗

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阿里山林業鐵路及文化資產管理處1至3月陸續推出3條主題列車路線，提供遊客多層次旅遊體驗。（黃源明提供）中央社記者黃國芳傳真 111年1月17日

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）阿里山林業鐵路及文化資產管理處1至3月陸續推出3條主題列車路線，包括「阿里山火車碰壁」路線、花季安排SL-31蒸汽火車穿越櫻花林路線等，提供遊客多層次旅遊體驗。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱今天接受中央社記者訪問指出，阿里山林鐵第1季、1至3月的深度鐵道之旅，驚艷上場，包括「就愛林鐵首部曲－曲折螺旋」主題列車，行駛於嘉義站至獨立山站區間。

這條路線規劃停靠樟腦寮、獨立山及鹿麻產等特色小站，前往限定版私房景點第三觀景平台，以180度超廣視野俯瞰雲嘉南平原及樟腦寮車站，回程順遊嘉義市文青新景點—嘉義製材所，感受百年工業遺址文史底蘊。

周恆凱表示，「阿里山火車碰壁」主題列車，行駛於阿里山車站至二萬平車站區間，這條路線為克服山勢的攀升與腹地限制，特別採行「之字形往返」的鋪設技術，讓火車透過折返、一進一退間安全的往前行駛，並特別安排遊客搭乘柴油機關車附掛檜木車廂，讓遊客體驗「碰壁」樂趣。

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周恆凱說，阿里山花季每年吸引無數遊客上山賞櫻及一睹百年蒸汽火車的風采，「SL-31蒸汽火車」主題列車特別規劃蒸汽火車緩慢沿著S軌道前進，並採定點停留方式，滿足攝影迷捕捉櫻花鐵道的魅力，同時安排導覽解說林業文化與鐵道的故事。

阿里山林鐵及文資處所推出主題列車一律採網路預約購票，乘車日前15天上午10時開放訂票。遊程細節及訂取票規則可上阿里山林鐵及文資處官網、FB粉絲團查詢。（編輯：陳仁華）1110117