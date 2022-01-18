重複用藥恐要命 健保署增5類高風險藥品主動提醒

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（中央社記者張茗喧台北18日電）一名男子在不同醫院治療糖尿病及高血壓，但醫師開立藥物中都有降血壓藥，重複使用恐致低血壓、昏迷。健保署近期增列5類同藥理機轉的高風險藥品，於醫師重複開藥時主動提醒。

衛生福利部中央健康保險署今天上午發布新聞稿指出，卻提升藥品安全，健保署近年針對「同成分同劑型」藥品祭出主動檢核機制，避免跨院醫師重複開藥。

不過，有醫師認為降血壓藥百百種，即便不是同成分，重複用藥仍然可能導致患者血壓過低，造成危險；因此近年健保署邀集專家討論，去年10月起警示系統中新增5類「同藥理機轉同劑型」的高風險藥品。

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健保署醫審及藥材組視察黃瓊萱接受電話聯訪時表示，5類高風險藥品大多是慢性病用藥，包括降血壓、降血脂、降血糖、抗血栓及前列腺肥大用藥等，新功能可避免病人因重複用藥，造成低血壓、肝損傷、橫紋肌溶解、低血糖及出血風險。

黃瓊萱說，未來醫師開立處方時，只要病人過去3個月內有5類高風險藥品處方紀錄，系統就會主動跳出提醒，可望嘉惠近3萬7000名病人，一年可省約新台幣940萬元藥費支出。（編輯：李亨山）1110118