台電攜手IKEA改造員工餐廳 落實循環經濟

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（中央社記者曾智怡台北18日電）台電與IKEA合作「以租代買」家具產品服務化模式，改造使用近40年的員工餐廳，預估減少20公噸碳排放，相當於2000棵樹一年吸碳量；後續將藉IKEA回收翻新，讓用過家具延續生命，創造循環經濟價值。

台電今天舉辦「友膳環境 台電有食力-台電員工餐廳宜家循環家具啟用活動」，台電董事長楊偉甫、DFI零售集團IKEA集團董事凌思卓（Martin Lindstrom）等出席。

楊偉甫致詞時表示，台電近年呼應企業永續發展趨勢，除電力本業持續落實能源轉型政策，企業經營也從過往線性思維轉為循環經濟模式，並持續推動如電廠煤灰及退役設備等電力資源再利用；本次與IKEA合作，則透過以租代買循環經濟模式，讓員工餐廳擁有全新面貌。

凌思卓表示，IKEA積極尋求循環經濟領域夥伴，期待透過共創的方式，達成循環經濟的目標；2020年有台北101的合作，這次則是攜手台電，以循環家具、家具產品服務化為核心概念，打造台電總公司的全新員工餐廳。

台電說明，過去即曾於辦公大樓應用產品服務化概念，如影印機採以租代買模式已逾30年，節省購買維護成本；台電也於2015年起與藝術銀行合作藝術品租賃展示，每年租賃約70件畫作。

至於與IKEA合作，台電指出，由IKEA包辦空間設計與家具、家飾軟裝規畫布置，及後續維護整修與回收，打破傳統家具「製造、購買、使用、丟棄」線性模式，實現循環經濟概念。

台電說明，此次合作為期6年，期間IKEA也會搭配季節客製調整風格布置，讓台電也能有北歐風格的舒適氛圍。IKEA告訴中央社記者，過年期間預計會有充滿喜氣感的家飾點綴台電員工餐廳。

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台電表示，現場空間規劃為小型、中型、大型座位區及多功能休憩區等4大區域，提供106項餐桌椅、沙發、吊燈等家具，及靠墊、地毯與植栽等家飾軟裝，占地260坪、共設置438個座位，預計農曆年後正式運作。

台電強調，此次與IKEA合作循環家具模式，可減少後續購買、維護及廢棄處理成本，估計可減少約6公噸家具廢棄物，換算等同減少約20公噸碳排放，相當於2000棵樹一年的碳吸收量，並可藉IKEA回收翻新的循環供應鏈，讓用過家具延續使用生命。（編輯：林興盟）1110118