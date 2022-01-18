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新竹縣加開7接種場次 5400劑莫德納、BNT隨到隨打

2022/1/18 19:48（1/18 19:58 更新）
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新竹縣21至23日加開大型接種場次。（新竹縣政府提供）
新竹縣21至23日加開大型接種場次。（新竹縣政府提供）
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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）新竹縣長楊文科今天表示，因應接種疫苗人潮，21至23日加開7場大型接種場次，提供5400劑莫德納或BNT，隨到隨打，不需預約。

新竹縣政府今天提供新聞資料表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，掀起疫苗搶打潮，21日至23日將加開7個接種場次，分別是21日1場、22日3場、23日3場，提供莫德納或BNT共5400劑。

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衛生局說明，21日至23日加開的7場隨到隨打接種場次，地點新竹縣婦幼館、中國附醫、新竹縣婦幼館、竹東衛生所、新豐鄉松柏站、竹北市中興集會所及北榮新竹。

縣長楊文科表示，各醫療院所配合接種規劃，也提醒民眾接種疫苗務必攜帶健保卡、接種紀錄卡（黃卡），若接種紀錄卡遺失者，請提前回原接種單位或轄區衛生所辦理補發後才能順利完成接種。（編輯：李錫璋）1110118

（新竹縣政府提供）
（新竹縣政府提供）
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