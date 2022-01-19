台中果菜市場冷鏈工程動土 陳吉仲：有利大量外銷

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台中果菜市場19日舉行新建冷鏈工程動土典禮，農委會主委陳吉仲（前左2）、台中市副市長令狐榮達（前右2）、民進黨立委張廖萬堅（前左）及國民黨立委楊瓊瓔（右）等人出席。中央社記者郝雪卿攝 111年1月19日

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）農委會主委陳吉仲今天出席台中果菜市場新建冷鏈工程動土典禮時指出，冷鏈是翻轉台灣農業的基礎建設，基礎建設做好後，農產品可以透過冷鏈大量外銷。

台中果菜市場上午舉行新建冷鏈工程動土典禮，陳吉仲、台中市副市長令狐榮達、台中果菜市場董事長莊乃慧、立委楊瓊瓔、張廖萬堅及台中市議員黃馨慧、張廖乃綸、楊正中等人出席，這項工程預定年底完工。

對於中國取消台灣鳳梨釋迦的進口，陳吉仲在會中接受媒體聯訪指出，面對中國片面沒有依照國際規範執行，農委會的職責就是確保農民收益，外銷、內銷及加工全面啟動。

陳吉仲表示，以前年同樣遭中國取消進口的鳳梨為例，去年外銷到日本1.8萬公噸，今年保證訂單超過3萬公噸，而且價格比賣到對岸還高，可以確保鳳梨農民的收益。

鳳梨釋迦部分，陳吉仲說，按照原先規劃外銷5000公噸，其中2000公噸以急速冷凍低溫當食品出口，3000公噸則加工，而且目前國內許多賣場都協助出售，一定可以維持在合理水準。

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陳吉仲指出，加上各國營事業及相關企業願意在過年採購做伴手禮，現在訂購已經超過20萬箱，讓台東地區產地價格由每台斤新台幣30元穩定上升到40元，感謝全國大眾在面對外界挑戰時，一起購買農產品。

對於冷鏈工程的建置，陳吉仲認為，冷鏈是翻轉台灣農業的基礎建設，只要有冷鏈工程，基礎建設做好後，農產品可以透過冷鏈大量外銷，只要冷鏈工程建立好，今年的鳳梨釋迦銷售一定可以更順暢。（編輯：陳仁華）1110119