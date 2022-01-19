竹縣3校停課篩檢 明新科大2066人全陰性

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新竹縣長楊文科（前左）19日前往義民高中關心國中部同學採檢情況，他表示，感謝台北榮總新竹分院醫護人員，18日起進駐校園協助篩檢，讓篩檢作業以最快速度完成。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月19日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹縣接連出現確診者的校園足跡，明新科大共採檢2066人，全數陰性；另外吉的堡維育幼兒園採檢624人、義民高中採檢1920人，部分結果出爐為陰性，其他仍在檢驗中。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，因竹縣有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者的校園足跡，包含明新科大、吉的堡維育幼兒園與義民高中，皆進行採檢作業，且也都停課。

縣府指出，統計到今天中午為止，明新科大部分共採檢2066人，全數陰性；吉的堡維育幼兒園採檢624人，有464人陰性，其餘160人檢驗中；義民高中部分，昨採檢1920人，930人陰性，其餘檢驗中，今天也持續採檢國中部約900人。

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義民高中國中部學生今天回校採檢，縣長楊文科前往關心。他表示，感謝台北榮總新竹分院醫護人員，昨天起進駐校園協助篩檢，讓篩檢作業以最快速度完成。

楊文科說，因為義民高中有同學確診，因此緊急針對全校人員擴大篩檢，義民高中學生有1920人完成採檢，今天繼續採檢約900人，目前，已有結果的皆為陰性。各級學校若受確診影響就會停課，也會找回所有同學篩檢，確保萬無一失。（編輯：吳協昌）1110119