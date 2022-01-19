取材苗栗民俗 首部客家3D動畫「神影之龍」上映

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客委會客家文化發展中心推出台灣首部客家原創3D動畫「神影之龍」，19日在台灣客家文化館好客劇場首映，適合親子共同觀看。（客委會客發中心提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月19日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）客委會客家文化發展中心推出台灣首部客家原創3D動畫「神影之龍」，今天在台灣客家文化館首映，影片充滿趣味客家元素外，更取材於苗栗在地傳統民俗文化，適合親子共同觀看。

客家委員會客發中心主任何金樑接受媒體聯訪表示，這次製作的3D動畫影片「神影之龍」，邀請曾參與製作迪士尼動畫電影與日本手塚治虫動畫的資深導演楊仁賢執導，是一部「從土地到信仰，從節慶到生活」的故事。

何金樑指出，客語發音「（火旁）龍」就是「炸龍」的意思，是苗栗客庄傳承已久，以舞龍形式為基本精神的元宵節傳統民俗，影片取材「（火旁）龍」及苗栗銅鑼窯旁熱門IG打卡景點「龍貓伯公」等在地元素，製作成大人小孩都愛的3D動畫片，讓大家可以更親近客家，輕鬆沉浸在客語環境中。

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客發中心指出，影片以「（火旁）龍」節慶豐富有趣的活動為主軸，闡述客庄內的伯公信仰文化及客家人公廳下方獨特的土地龍神，是一部趣味耐看與文化內涵兼具的客家3D動畫。

客發中心表示，「神影之龍」今天在台灣客家文化館好客劇場首映，感謝有科學園區廠商發揮企業社會責任，購票媒合鄰近學校師生來觀賞影片、接觸客家文化，即日起至2月28日好客劇場也推出購票滿額即贈送電影相關文創品1份。（編輯：李錫璋）1110119