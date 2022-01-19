國家中醫藥所與屏科大合作 研發中草藥栽種技術

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國立屏東科技大學與衛生福利部國家中醫藥研究所19日進行策略聯盟合作簽約儀式，將著重在中草藥栽種技術的研發，輔導農民契作栽種有產銷履歷的中草藥。屏科大校長戴昌賢（前左2）、衛福部中醫藥所長蘇奕彰（前左3）等人出席。（屏科大提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月19日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）屏科大與衛福部中醫藥研究所，今天進行策略聯盟合作簽約儀式，將著重在中草藥栽種技術研發，輔導農民契作栽種有產銷履歷的中草藥，提升中草藥產業附加價值。

策略聯盟簽約儀式下午在國立屏東科技大舉行。屏科大校長戴昌賢、農學院長陳和賢、研發處長陳又嘉、農園系主任賴宏亮等中草藥研究團隊，與衛福部中醫藥所長蘇奕彰、副所長邱文慧簽約。

戴昌賢致詞表示，近年來許多中醫藥被證實可預防或治療一些疾病，尤其是最近COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，國家中醫藥所成功研發清冠1號、2號的中醫處方，臨床與基礎研究成果，是中醫藥發展重要里程碑。

戴昌賢表示，農學院與國家中醫藥所合作，將著重在中草藥植物栽種技術研發，這也是農學院團隊強項。尤其台灣有數家國際認證GMP中藥廠，其中藥材大多仰賴進口，屏科大農學院團隊可扮演關鍵角色，輔導農民契作種植中草藥。

戴昌賢表示，透過屏科大團隊栽培技術研究，有助成分功效增進，及中草藥產業永續發展。在輔導農民栽種技術上，導入良好農業規範，通過產銷履歷驗證，一方面提升中草藥產業附加價值與農民收益，也讓消費者更安心使用國產中草藥材，確保台灣中藥產業穩定藥材供應。

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蘇奕彰致詞表示，中醫是最貼近民眾醫學，從醫療、養生、保健等都有關聯，而現代醫學側重醫療，在養生及保健上中醫佔有一定優勢，尤其中草藥與飲食文化、農業等都緊密相關。

他表示，但受限於藥材進口及氣候變遷問題，一直難以達到串連中藥材種植到臨床應用的目標，期待在國家推動的精準健康、精準醫療到精準農業大方向下與屏科大合作，雙方共同朝向美好成果邁進。（編輯：孫承武）1110119