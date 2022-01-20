學生確診增4例本土 總數達972例

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（中央社記者陳至中台北20日電）台灣疫情持續發展，教育部今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新學生確診統計，增加4例本土案例，累積總數達972例。

教育部統計COVID-19疫情，從民國110年4月20日到111年1月19日下午5時30分為止，共有972名學生染疫，其中有746名是本土案例（新增4例），226例境外移入。

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以教育階段區分，大專校院共403名案例、高中159名、國中116名、國小200名（新增2例本土）、幼兒園94名（新增2例本土）。教育部沒有進一步說明案例細節，且與中央流行疫情指揮中心發布的資訊有時間差。

台北市政府已宣布寒假課輔、社團、學藝活動等暫停，校外教學、畢業旅行、相關服務學習等延後辦理，暫停至2月底。教育部表示，尊重各縣市政府考量當地疫情，評估寒輔是否採線上或實體方式辦理；校外教學則應依照相關指引審慎評估，若評估有較高風險，建議延期或取消。（編輯：張芷瑄）1110120