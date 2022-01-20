一起探索天文 屏東宇宙戰艦星象館浩瀚啟航

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）屏東縣政府為讓學童能在沒有時間、地點限制下，有效學習觀測全球天象，在位於建國國小的屏東縣科學教育資源中心設立「屏東宇宙戰艦星象館」，今天浩瀚啟用。

啟用典禮由縣長潘孟安扮演艦長，帶領大家一同遨遊宇宙，並廣邀民眾到場運用星象館探索宇宙世界的奧秘。

潘孟安致詞表示，繼2019年全國第一個獵戶座天文台成立後，現在又有了星象館，是很多學校戶外教學的好地方。

潘孟安說，天文除了可以增廣見聞外，也能用它來交朋友，幾年前在國際天文聯盟的認證下，將1顆小行星命名為「屏東」，這都是透過大家的努力才能達成，也希望有這樣一個星象館，能讓大家對天文有更多的興趣及了解。

潘孟安表示，縣府結合縣內17所學校成立「屏東縣天文聯盟學校」，一同設計天文教案、結合桌遊及開發互動教具、培育觀星導覽人才及天文種子教師，逐步在各校落實天文教育教學。

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屏東縣政府教育處表示，縣府打造直徑7公尺、傾斜度20度的劇場天幕及扇形階梯，多角度觀賞座席加上4K超高畫質專業全天魚眼數位投映機，和5.1聲道重低音環繞音響，讓民眾學習各種天象奧秘，也模擬現今前後10萬年的星空，讓學習天文能夠打破時間、地點的限制。

「屏東宇宙戰艦星象館」白天時段除了星象館內的星空模擬教學，也加入天文手作課程活動，讓民眾在觀賞完影片教學後能實際操作，每週三、五晚上5時30分至8時30分，及週六上午8時30分至11時30分，提供所有天文愛好者使用，也提供他校預約申請團體參觀教學。（編輯：陳仁華）1110120