比101高2倍小行星掠過地球 北市天文館捕捉身影

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）美國航太總署日前預測小行星7482將近距離掠過地球，北市天文館今天表示，這顆小行星直徑比台北101高2倍，在昨天以時速7萬公里的速度從地球旁通過，天文館成功捕捉它的身影。

美國國家航空暨太空總署（NASA）日前預測，直徑約1公里的小行星7482（1994 PC1）將掠過地球，由於這類小行星「可能會接近地球到具有威脅的程度」，而被歸類為「具潛在危險性」的小行星。

台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿表示，小行星7482直徑比台北101高2倍，在昨天清晨5時許以時速7萬公里的速度，從距離地球約198萬公里旁通過，天文館以位於美國加州的望遠鏡捕捉到它高速掠過天際的清晰身影。

天文館指出，這顆小行星算是近年來接近地球星體中較為巨大的一顆，這也是它自1933年到未來200年內最接近地球的一次，不過它並非最大也不是最接近地球的危險星體。

天文館表示，18日清晨就有一顆小行星2022 AY6從距離地球僅49萬公里的位置掠過，比月球略遠一點，但它直徑只有約20公尺，所以並未引起注意；5月27日晚上通過的小行星7335（1989 JA）直徑就達1.8公里，不過距離超過396萬公里，所以對地球完全沒有威脅。

天文館說明，目前已發現的近地星體超過2萬7000顆，其中若軌道離地球近至750萬公里以內且直徑大於140公尺，就被列為具潛在威脅的星體，目前已發現約2200多顆。

天文館進一步表示，在未來200年內，還會發生64起小行星闖入比月球還近的危險區域內，最接近的將是小行星99942「毀神星」（Apophis, 2004 MN4），將於2029年4月14日從距離地球不到10萬公里處掠過，但不會撞擊地球，所以無須恐慌。（編輯：張銘坤）1110120