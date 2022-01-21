北市3例確診足跡至Skylark洋食、春水堂與7-11超商

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（中央社記者陳昱婷、陳怡璇台北21日電）台北市今天新增3例COVID-19確診個案，衛生局表示，個案曾搭乘243路、508路及310路公車，到過7-11英雄館門市、Skylark洋食‧芳鄰寶慶遠百店、春水堂中正店等處。

台北市政府今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，宣布今天新增3例本土病例，其中案18175為30多歲女性，已接種2劑AZ疫苗，為境外移入案17740、17509及17761的家人，因照顧境外移入確診的小孩從10日起居家隔離，19日採檢陽性確診，CT值13。

市府指出，另一名患者案18181為75歲女性，已接種1劑莫德納疫苗，曾與桃園確診個案18051在大同區耳鼻喉科診所的足跡重疊而被匡列接觸者，19日採檢陽性確診，CT值13。

市府表示，案18181在台北市的足跡包含19日搭508路公車從惇敘工商站至捷運芝山站一站、310路公車從捷運芝山站一站至中山市場站，已完成環境噴消。

市府表示，案18181已匡列7人居家隔離，採檢皆為陰性，另擴大篩檢599人，其中175人陰性，424人檢驗中。

市府指出，第3名患者案18182為20多歲男性學生，為案18116的同學，19日被匡列為接觸者並採檢陽性，CT值35，二採則為陰性，還在跟中央了解是否為確診。

市府表示，案18182曾在16日搭乘243路公車從寧波重慶路口站至台北法院站，到過7-11英雄館門市、Skylark洋食‧芳鄰寶慶遠百店，17日到春水堂中正店。

市府表示，案18182的相關足跡已完成環境噴消，並匡列58人居家隔離，目前還在採檢中；與案18116同步擴大採檢662人皆為陰性。

台北市副市長黃珊珊表示，台北市目前的確診個案大部分都與桃園市個案足跡有關，案18116的小孩跟案18051都就讀桃園華盛頓幼兒園。（編輯：張銘坤）1110121

（台北市政府提供）

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