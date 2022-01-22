學生確診增1例本土 總數達975例

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（中央社記者陳至中台北22日電）台灣疫情持續發展，教育部今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新學生確診統計，增加1例本土案例，累積總數達975例。

教育部統計COVID-19疫情從民國110年4月20日到111年1月21日下午5時30分為止，共有975名學生染疫，其中有749名是本土案例（新增1例），226例境外移入。

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以教育階段區分，大專校院共403名案例、高中159名、國中116名、國小201名（新增1例本土）、幼兒園96名。教育部沒有進一步說明案例細節，且與中央流行疫情指揮中心發布的資訊有時間差。

今天是大學學科能力測驗第2天考試，考科為英文、國綜、國寫，因為是自然組、社會組的共同科目，報名人數最多，預計將有11.6萬名考生上陣。目前學測仍照常舉行，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理的考生，將安排在隔離試場應試，確診考生則不得應試。（編輯：張芷瑄）1110122