彰化出現確診者足跡 曾到芳苑超商、線西加油站

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化縣衛生局今天指出，有確診個案在今年1月14日前往彰化線西鄉台灣中油西線站、彰化芳苑鄉的統一超商功湖門市，呼籲民眾足跡若與確診者重疊，出現發燒等症狀盡速就醫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，中央流行疫情指揮中心昨天宣布新增23例COVID-19本土病例；桃園市政府今天指出遠雄自貿港區內亞旭電腦廠爆發群聚，累計有70人確診，遠雄自貿港區將全數採檢。

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彰化縣衛生局今天中午發布新聞指出，接獲台北市政府通知，有確診者1月14日晚上10時30分騎機車前往芳苑鄉二溪路草二段的統一超商功湖門市，當天晚上11時30分又前往線西沿海路二段的台灣中油西線站，1月15日抵達台北，個案在昨天確診。

彰化衛生局呼籲，曾出入上述相關場所民眾，自出入此場所起14天內若有出現發燒、腹瀉、上呼吸道或嗅味覺異常等或其它不適症狀，請盡速戴口罩就醫，主動告知醫師活動接觸史，並通報衛生局。（編輯：戴光育）1110122