圓山飯店通報廚師染疫 北市匡列疫調中

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圓山飯店執行副總經理陳愷璜22日表示，飯店位於地下室西點廚房的廚師上午接獲家人通報，家中有人確診，主管立即安排到醫院進行PCR檢測，呈現陽性，確診並已住院。（圖取自facebook.com/GRAND.60）

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（中央社記者張茗喧台北22日電）傳圓山飯店一名廚師確診，指揮中心晚間證實此消息，個案為本國籍20多歲女性，昨天出現咳嗽症狀，今天採檢陽性，Ct值13，相關疫調、接觸者匡列及防治工作持續進行，詳情明天記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台北市今天才出現一名婦人被高雄返家的兒子傳染，稍晚又傳出圓山飯店也有員工確診消息。

圓山飯店執行副總經理陳愷璜晚間在臉書證實，飯店內地下室西點廚房的廚師今天上午接獲家中有人確診消息，這名廚師經採檢後確診，與個案接觸過的同事快篩均陰性，也進行環境清消。（編輯：屈享平）1110122

（中央社記者陳怡璇台北22日電）針對傳圓山大飯店有確診者，台北市衛生局今天表示，正在疫調與匡列中，須等中央公布。

傳出圓山大飯店有廚師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），台北市衛生局表示，中央尚未公布案號，北市正在疫調與匡列中，詳情須等中央說明。（編輯：張銘坤）1110122