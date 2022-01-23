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汽油24日起漲6角 95無鉛每公升達31.3元

2022/1/23 12:12（1/23 12:30 更新）
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中油表示，24日凌晨零時起汽、柴油各調漲新台幣0.6元及0.2元。（中央社檔案照片）
中油表示，24日凌晨零時起汽、柴油各調漲新台幣0.6元及0.2元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北23日電）國內汽油價連續4週上漲，中油今天表示，明天（24日）凌晨零時起汽、柴油各調漲新台幣0.6元及0.2元；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升漲至31.3元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升26.5元。

中油今天發布新聞稿表示，本週受俄羅斯與烏克蘭邊境軍事緊繃、葉門叛軍襲擊阿拉伯聯合大公國及土耳其輸油管爆炸等因素影響，導致油價上漲。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲4.04美元，新台幣兌美元匯率升值0.014元，國內油價依公式計算漲幅為3.86%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.1元及2.2元；不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家，柴油吸收1.5元；換算後95無鉛汽油每公升31.8元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出的1.8元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.5元。

中油指出，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.5元及2.0元，汽、柴油實際價格每公升調漲0.6元及0.2元。

中油表示，本週依油價公式、政府調降貨物稅1元調整國內油價，並持續維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制運作，汽、柴油各需調整的0.5元及2.0元由中油吸收，累計110年至12月底止，台灣中油共吸收79.2億元。（編輯：楊蘭軒）1110123

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