防疫期挺農助行銷 19企業團體獲農糧署表揚

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）農糧署今天表揚110年度農糧產品行銷貢獻卓著企業及團體，由農糧署署長胡忠一頒獎感謝台糖、台肥、台灣港務等19家公民營企業及團體，協助農產穩定海內外銷售。

農委會農糧署署長胡忠一表示，台灣人總是樂於助人，不論中國汶川大地震、日本311海嘯，都捐款甚多，去年台灣農產品面臨疫情衝繫，以及中國暫停輸入台灣鳳梨、釋迦、蓮霧等作物，台灣人也出力相挺，因此農糧署特地舉辦活動頒獎表揚。

今天有19家企業及團體接受頒獎表揚，包含台糖、台灣港務公司、台肥公司透過購買柑橘、芒果、文旦、甘藍、鳳梨、釋迦，紓解農民的壓力。

以及美元蜜餞食品有限公司、農禾農產股份有限公司、福壽實業股份有限公司、台灣味社會事業股份有限公司則採購青梅、紅豆、胡麻、硬質玉米等，力挺農友。

還有，保證責任高雄市加洲果菜運銷合作社建置大型集貨冷鏈物流加工廠，可存放4000公噸蔬果、每天可處理30公噸蔬果加工和截切，促進產銷穩定；保證責任中華民國果菜合作社聯合社協助辦理高麗菜產地調節，穩定蔬菜價格。

另外，統一超商、全家便利商店、今口香調理食品股份有限公司、家福股份有限公司，採用微波鮮食、鮮食、冷凍調理包等不同形式行銷國產米食，甚至外銷美國、加拿大，合計採用2萬200公噸國產米、2000公噸產銷履歷國產香蕉。

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還有，中華郵政與農糧署合作於 i郵購平台成立「農糧署X中華郵政聯合推薦」專區，協助通過產銷履歷及有機驗證的30家優質農糧產品上架銷售。太平洋崇光百以長達17天的主題展售活動行銷國產有機、友善農產品。久津實業通過產銷履歷加工驗證，將產銷履歷芭樂綜合果汁在全國四大超商販賣，帶動產銷履歷水果銷量。

另外，日本笠間台灣辦事處協助推動日本茨城縣笠間市、水戶市、大洗町、常陸那珂市、八千代町，採購台灣香蕉做為學童午餐水果，在當地大型超市成功行銷。泰豐貿易及華嘉企業則長期採購稻米公糧，外銷全球達17萬公噸，並逐年成長。（編輯：陳清芳）1110124