私立科大協進會與惠庭市簽備忘錄 深化教育交流

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中華民國私立科技大學院校協進會24日與北海道惠庭市線上簽署合作備忘錄。惠庭市長原田裕（站立者）表示，該市自2017年起已接待來自台灣9所學校共逾200名學生。（駐札幌辦事處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年1月24日

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）為促進台日教育合作與交流，中華民國私立科技大學院校協進會今天與北海道惠庭市以線上方式簽署合作備忘錄。駐札幌辦事處處長粘信士受邀前往惠庭市見證簽署儀式。

駐札幌辦事處發布新聞稿，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，私立科大院校協進會理事長葛自祥今天在線上與惠庭市長原田裕簽署合作備忘錄。駐札幌辦事處長粘信士受邀在惠庭市；教育部技職教育司副司長柯今尉受邀在台灣見證。

原田裕致詞時表示，惠庭市自2017年開始與台灣教育交流，已接待來自台灣9所學校共逾200名學生，惠庭市內的大學也有與台灣的大學簽署協定，並開放相互交換學生的合作，並持續各種交流。他說，期待透過簽署合作備忘錄，與台灣在教育、經濟、文化與體育等各領域的交流合作更上一層樓。

葛自祥致詞時說，期盼在這份合作備忘錄下，本著「資源共享、友好互惠、共同發展」的精神，增加台日學校互訪及學生研究、見學、職場實習的機會，以利協進會的會員學校在惠庭市從事各項跨國教育項目，開展華語文教學和師資培育等工作，進而與日本企業對接，深化雙方的國際教育和產學合作。

粘信士表示，2019年台灣223所學校共7042人訪日教育旅行，日本則有388所學校共3萬8287人訪台修學旅行，期待透過此次簽署合作備忘錄，建立堅實交流管道，深化台日雙邊關係。

私立科大院校協進會成立於2002年，目前共有66所會員學校；惠庭市有文教大學及高科技專科學校等，與台灣的學校合作交流多年。

私立科大院校協進會去年與福岡縣豐前市簽署合作備忘錄，今天再與惠庭市簽署，堪稱台日國際教育合作的重要平台。（編輯：韋樞）1110124

受COVID-19疫情影響，中華民國私立科技大學院校協進會理事長葛自祥24日在線上與北海道惠庭市長原田裕簽署合作備忘錄。圖為惠庭市簽署備忘錄現場。（駐札幌辦事處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年1月24日