把握2天好天氣 28日起全台有雨

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局今天表示，明天、27日是天氣較穩定的2天，28、29日全台有雨，不排除有較大雨勢發生；29日東北季風影響，各地低溫約攝氏14至16度；30日後水氣減少，但仍偏涼冷。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天受東北季風影響，水氣偏少，雨區只有東半部有局部短暫雨，北部零星飄雨，其地地區為多雲到晴、看得到陽光的天氣型態。

趙竑表示，27日東北季風減弱，轉為偏東風、東南風的環境，溫度略為回升，雨區與明天類似，但恆春半島也有局部短暫雨；明天、27日也是本週天氣較穩定的2天。

趙竑指出，28日鋒面接近加南方雲系北移，水氣增加，全台都會有降雨機會，較明顯的區域為東半部、南部有短暫陣雨、中部以北局部短暫陣雨；29日鋒面通過，主要降雨地區為北部、東半部及南部地區有短暫陣雨，中部則是局部短暫陣雨；這兩天基本上全台有雨，不排除都會有較大雨勢發生。

趙竑說，29日鋒面通過後，緊接著後方的冷空氣南下，目前預報仍然是東北季風強度；30日起大致都受東北季風影響，但水氣減少，以北部、東半部、中南部山區局部短暫雨為主。

溫度方面，趙竑指出，29日起各地低溫約14至16度；北部、東北部高溫約20度、台北站約16至17度，目前觀察一直到2月4日都會是東北季風為主的環境，雖然過程中有稍微減弱，但回溫幅度不大。

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至於各家預報降溫的幅度不同，趙竑解釋，目前各國模式模擬仍有很大的落差，主要是因為29日這波冷空氣是否能真正影響台灣都還有不確定性，若它多接近一點、氣溫就會再更低一些，需要再多觀察2天。

趙竑提醒，明天台南至桃園、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊作業或活動請注意安全；預估27、28日西半部容易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：謝雅竹）1110125