未來一週天氣多變 過年前偏濕涼

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氣象局表示，未來一週天氣多變化，26日前低溫在攝氏16至19度間。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象局今天表示，未來一週天氣多變化，26日前低溫在攝氏16至19度間，今晚到明晨3500公尺以上高山有機會降雪；27日是本週天氣相對較好的一天；28、29日各地不排除有較大雨勢。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，明天東北季風加華南雲雨區影響，除了北部、東半部有短暫雨，中南部也會有零星短暫雨；目前花東一帶雨勢較大，東半部累積雨量偏多，花蓮今天已達大雨標準。

溫度方面，北部、東北部整天偏涼，其他地區早晚偏涼，各地低溫約16至19度之間；高溫部分，北部、東北部為20至22度，中部、東南部22至26度，南部可達27度。

林定宜表示，今晚至明晨3500公尺的高山（如玉山）可能有降雪機會，目前還是在零度左右，要視水氣及溫度能否配合。

林定宜提到，東北季風持續影響至26日，不過水氣減少，降雨地區在東半部有局部短暫雨，北部零星短暫雨，其他地區多雲到晴；27日則是本週相對天氣較好的一天，溫度稍微回升，但迎風面東北部、恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區則是多雲到晴。

林定宜說，28日因鋒面接近，加上南方雲系北移，整體水氣增多，東半部、南部有短暫陣雨，北部、中部有局部短暫雨；27、28日因為環境風場為東南風或南風，西半部未降雨時易有霧或低雲，影響能見度。

林定宜表示，29日鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部再轉涼，北部、東半部及南部地區有短暫陣雨；中部地區為局部短暫陣雨；目前資料顯示28、29日幾乎全台有雨，部分地區不排除會有較大雨勢發生。

林定宜指出，30至31日（小年夜至除夕）東北季風影響，北部、東北部再降溫，其他地區早晚偏涼，各地水氣減少，北部、東半部、中南部山區為局部短暫雨；至於降溫幅度，各家模式仍有落差，需要再觀察。

林定宜說，2月1日東北季風稍微減弱，2月2日、3日又再增強，但仍有不確定性。（編輯：唐聲揚）1110124