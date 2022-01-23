更多編輯台推薦新聞：
過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》
文化

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學測拚個人申請 專家估台大門檻54級分
首頁 / 生活

一週天氣變化快 3500公尺以上高山有望降雪

2022/1/23 17:57（1/23 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
24日起至30日天氣變化快，水氣由多漸減再增加；另有2波東北季風影響，未來一週低溫約在攝氏15至18度。（中央社檔案照片）
24日起至30日天氣變化快，水氣由多漸減再增加；另有2波東北季風影響，未來一週低溫約在攝氏15至18度。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北23日電）氣象局今天表示，明天起至30日天氣變化快，水氣由多漸減再增加；另有2波東北季風影響，未來一週低溫約在攝氏15至18度；25日之前，若水氣溫度能配合，3500公尺以上高山有機會降雪。

中央氣象局今天持續針對西半部及馬祖地區發布濃霧特報，氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，今天一整天西半部局部地區能見度不太好，主因是昨天到今天雖然降雨趨緩，但水氣仍偏多，視線不佳的情況預計持續到明天清晨。

陳伊秀表示，明天受華南雲雨區及東北季風影響，水氣增多，北部、東半部有短暫雨，中部及南部山區局部短暫雨，其他地區則是多雲；25、26日持續受到東北季風影響，但水氣逐日減少，主要降雨區域在東半部地區，北部、中部山區則有零星降雨，其他地區晴到多雲。

陳伊秀提到，27日東北季風減弱，東半部地區會有局部短暫雨、北部、恆春半島可能會有零星降雨；28日鋒面接近、南方雲系移入、水氣多，東部有短暫雨，北部、南部及中部山區有局部降雨。

陳伊秀說，29日則是鋒面通過加上東北季風增強，北部、東半部、中南部山區容易有短暫雨，中南部平地雲量多；30日降雨範圍不變，但水氣減少，大致上為零星降雨。

氣溫部分，陳伊秀指出，明天第一波東北季風冷空氣較弱，低溫幅度變化不大，明天至26日清晨約16度至19度；第二波東北季風則是29日影響至30日，北台灣約15度，其他各地變化不大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳伊秀表示，東北季風影響期間，北台灣高溫約20度、其他地區約24至28度；27、28日東北季風減弱，北台灣高溫回升約2、3度，其他地區變化不大。

陳伊秀提到，明天、25日若水氣及溫度能配合，在3500公尺以上高山有可能會下雪，其他高山地區主要是結冰；另外，明天下半天沿海風浪較大，特別提醒台南以北至桃園 、恆春半島等地可能有8至9級強陣風。（編輯：謝雅竹）1110123

延伸閱讀
吳德榮：北台灣24日轉涼 28日至初一各地有雨天冷心臟疾病增兩成 老人家戴口罩喝溫水助保暖天氣冷怎麼穿都不夠？中醫師籲3部位保暖最重要天冷憂心血管疾病上身 中醫分享養心撇步天涼心肌梗塞風險增 男女症狀大不同吳德榮：25日全台濕冷低溫12度 高山可望降雪
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族