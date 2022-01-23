一週天氣變化快 3500公尺以上高山有望降雪

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24日起至30日天氣變化快，水氣由多漸減再增加；另有2波東北季風影響，未來一週低溫約在攝氏15至18度。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象局今天表示，明天起至30日天氣變化快，水氣由多漸減再增加；另有2波東北季風影響，未來一週低溫約在攝氏15至18度；25日之前，若水氣溫度能配合，3500公尺以上高山有機會降雪。

中央氣象局今天持續針對西半部及馬祖地區發布濃霧特報，氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，今天一整天西半部局部地區能見度不太好，主因是昨天到今天雖然降雨趨緩，但水氣仍偏多，視線不佳的情況預計持續到明天清晨。

陳伊秀表示，明天受華南雲雨區及東北季風影響，水氣增多，北部、東半部有短暫雨，中部及南部山區局部短暫雨，其他地區則是多雲；25、26日持續受到東北季風影響，但水氣逐日減少，主要降雨區域在東半部地區，北部、中部山區則有零星降雨，其他地區晴到多雲。

陳伊秀提到，27日東北季風減弱，東半部地區會有局部短暫雨、北部、恆春半島可能會有零星降雨；28日鋒面接近、南方雲系移入、水氣多，東部有短暫雨，北部、南部及中部山區有局部降雨。

陳伊秀說，29日則是鋒面通過加上東北季風增強，北部、東半部、中南部山區容易有短暫雨，中南部平地雲量多；30日降雨範圍不變，但水氣減少，大致上為零星降雨。

氣溫部分，陳伊秀指出，明天第一波東北季風冷空氣較弱，低溫幅度變化不大，明天至26日清晨約16度至19度；第二波東北季風則是29日影響至30日，北台灣約15度，其他各地變化不大。

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陳伊秀表示，東北季風影響期間，北台灣高溫約20度、其他地區約24至28度；27、28日東北季風減弱，北台灣高溫回升約2、3度，其他地區變化不大。

陳伊秀提到，明天、25日若水氣及溫度能配合，在3500公尺以上高山有可能會下雪，其他高山地區主要是結冰；另外，明天下半天沿海風浪較大，特別提醒台南以北至桃園 、恆春半島等地可能有8至9級強陣風。（編輯：謝雅竹）1110123