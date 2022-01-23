吳德榮：東北季風24日影響 北台灣轉涼

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（中央社記者張雄風台北23日電）中央氣象局今天發布濃霧特報，台中、苗栗等地能見度不足200公尺。氣象專家吳德榮表示，24日東北季風影響，北台灣略轉涼，北部、東半部有短暫雨。

氣象局發布濃霧特報，西半部及馬祖地區易有局部低雲或霧影響能見度，台中、苗栗及馬祖地區目前已有能見度不足200公尺的現象，桃園及雲林能見度也較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天天氣緩和，山區及東半部仍有局部短暫飄雨，氣溫回升。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日、25日東北季風影響；北部及東半部有局部短暫雨，明天中部也有局部短暫雨。這波東北季風冷空氣很弱，北台灣略轉涼，中南部白天舒適早晚涼；26、27日西半部晴時多雲，氣溫漸升，白天舒適早晚涼，東半部仍有局部短暫雨。

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吳德榮提到，28日至2月1日（大年初一），歐洲模式模擬28日南海低壓所輸送的水氣移入，各地轉有明顯降雨；29日鋒面挾南海水氣快速通過，各地仍有雨，氣溫逐漸下降；30日（小年夜）冷空氣南下，北部及東半部有局部短暫雨，氣溫續降，愈晚愈冷；31日、2月1日（除夕、初一）乾空氣南下，西半部轉晴時多雲、早晚冷，東半部偶有局部短暫雨。

然而，吳德榮表示，美國模式則模擬28日、29日南海的水氣大多通過巴士海峽，對陸地影響小，小年夜至初一的模擬差異也很大，顯示各國模式模擬的不確定性很大，應繼續觀察。（編輯：管中維）1110123