護理台灣隊協助檢視港口防疫 26日基隆港先辦理

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）高雄港有工作人員未遵守防疫規定，確診COVID-19，影響人數仍在增加。交通部今天表示，請求「護理台灣隊」協助檢視防疫流程已獲同意，明天由基隆港先辦理。

交通部發布新聞稿，為精進國際商港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫作為，交通部長王國材特別聯繫中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，請求「護理台灣隊」協助檢視各項防疫流程與作業細節。

交通部說，指揮中心已同意，衛福部護理及健康照護司也將協助，明天起由基隆港先辦理，航港局及台灣港務公司共同參與，逐一擴散落實於各港自我查核機制。

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王國材今天赴高雄港視察港區防疫措施及港區作業人員篩檢情形，要求航港局及港務公司徹底檢討高雄港發生港區作業人員染疫事件，確實落實執行高雄及各國際商港區清潔消毒、強化登船制及交通船管理。

交通部指出，航港局於各國際商港設置17個檢查站，落實登船人員身分及裝備檢查；另要求港區內各公民營機關及所屬從業人員，加強相關作業人員訓練及自我防護意識，務須落實標準作業程序及建立督導查核機制，落實防護裝備穿戴，加強自主健康監測及管理，共同守護國門防疫安全。（編輯：陳政偉）1110125