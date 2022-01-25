教育部統計學生確診增3本土 總數達985例

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（中央社記者陳至中台北25日電）台灣疫情持續發展，教育部今天晚間公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新學生確診統計，增加3本土案例，累積總數達985例。

教育部統計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從民國110年4月20日到111年1月25日下午5時30分為止，共有985名學生染疫，其中有757名是本土案例（新增3例），228例境外移入。

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以教育階段區分，大專校院共408名案例（新增2本土）、高中160名、國中116名、國小202名、幼兒園99名（新增1本土）。教育部沒有進一步說明案例細節，且可能與中央流行疫情指揮中心、各縣市衛生局處發布的資訊有時間差。

目前中小學已放寒假，教育部長潘文忠日前在臉書發文，呼籲學生、家長落實防疫工作，假期間盡量避免參與人多擁擠的活動。留在家中也可運用因材網、Cool English等平台資源，親子一同規劃充實的假期。（編輯：陳政偉）1110125