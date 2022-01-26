PM2.5濃度偏高 高雄6測站空氣品質不佳

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（中央社記者張雄風台北26日電）環保署今天表示，東北季風影響，雲嘉南及高屏空氣品質不佳，高雄6測站達紅色警示等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5），午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天受東北季風影響，中部以北擴散條件較佳，空氣品質多為普通至良好等級；雲嘉南至高屏位於下風處，污染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

環保署指出，竹苗、宜蘭、花東空氣品質為「良好」等級；北部、中部及金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南空氣品質區及馬祖地區為「橘色提醒」等級，高屏地區為「紅色警示」等級。

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根據空氣品質監測網，高雄大寮、前金、前鎮、林園、復興、橋頭地區空氣品質達紅色警示等級，主要污染物為PM2.5，應減少在戶外活動；南部、馬祖地區為橘色提醒等級，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環保署指出，今、明天受東北季風影響，迎風面擴散條件佳，下風處易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；28日鋒面接近及南方雲系北移，全台降雨機會增加，空氣品質將逐漸好轉；29至31日鋒面通過後東北季風再增強並影響，迎風面地區擴散條件佳，下風處稍易有污染物累積。（編輯：張芷瑄）1110126