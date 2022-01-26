更多編輯台推薦新聞：
味全龍簽下林智勝 張泰山期許達成300轟
運動

味全龍簽下林智勝 張泰山期許達成300轟

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔
生活

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

PM2.5濃度偏高 高雄6測站空氣品質不佳

2022/1/26 12:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北26日電）環保署今天表示，東北季風影響，雲嘉南及高屏空氣品質不佳，高雄6測站達紅色警示等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5），午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天受東北季風影響，中部以北擴散條件較佳，空氣品質多為普通至良好等級；雲嘉南至高屏位於下風處，污染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

環保署指出，竹苗、宜蘭、花東空氣品質為「良好」等級；北部、中部及金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南空氣品質區及馬祖地區為「橘色提醒」等級，高屏地區為「紅色警示」等級。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據空氣品質監測網，高雄大寮、前金、前鎮、林園、復興、橋頭地區空氣品質達紅色警示等級，主要污染物為PM2.5，應減少在戶外活動；南部、馬祖地區為橘色提醒等級，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環保署指出，今、明天受東北季風影響，迎風面擴散條件佳，下風處易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；28日鋒面接近及南方雲系北移，全台降雨機會增加，空氣品質將逐漸好轉；29至31日鋒面通過後東北季風再增強並影響，迎風面地區擴散條件佳，下風處稍易有污染物累積。（編輯：張芷瑄）1110126

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族