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土石流潛勢溪流增3條 大規模崩塌潛勢區多24處

2022/1/26 17:57
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（中央社記者楊淑閔台北26日電）農委會水保局今天表示，經去年檢討更新，並邀請專家學者審查確認，今年全台土石流潛勢溪流新增3條，共計1729條，大規模崩塌潛勢區新增24處，共計36處。

水保局今天發布新聞說明，為避免莫拉克風災造成小林村遭掩埋事件再發生，經辦理「氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫（第1期）」，自106到109年已初步建立大規模崩塌潛勢區的警戒發布機制，並協助地方政府研擬疏散避難計畫、保全清冊及輔導自主防災等工作，110年起進行第2期計畫。

水保局說，今年1月12日並邀集相關機關、機構及專家學者，舉行「氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫」專家諮詢會議第5次會議，完成有關大規模崩塌潛勢區及雨量警戒值訂定審議，更新111年大規模崩塌潛勢區新增24處，共計36處。

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水保局補充，以上24處包含宜蘭縣1處、新北市1處、桃園市1處、新竹縣2處、台中市1處、南投縣2處、嘉義縣5處、高雄市3處、屏東縣2處、台東縣3處、花蓮縣3處。

另外，水保局從89年7月災害防救法公布實施後，每年持續辦理調查、檢討全台土石流警戒基準值，去年12月8日邀集相關機關、機構及專家學者審查確認後，更新111年全台土石流潛勢溪流新增3條（都在高雄市），共計1729條。以上更新資訊可至土石流防災資訊網查詢。（編輯：陳政偉）1110126

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