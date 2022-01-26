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教育部統計學生確診增8例 總數達993例

2022/1/26 18:46
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（中央社記者陳至中台北26日電）台灣疫情持續發展，教育部今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新學生確診統計，增加8個案例，累積總數達993例。

教育部統計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從民國110年4月20日到111年1月26日下午5時30分為止，共有993名學生染疫，其中有763名是本土案例（新增6例），230例境外移入（新增2例）。

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以教育階段區分，大專校院共414名案例（新增4本土、2境外）、高中160名、國中117名（新增1本土）、國小202名、幼兒園100名（新增1本土）。教育部沒有進一步說明案例細節，且可能與中央流行疫情指揮中心、各縣市衛生局處發布的資訊有時間差。

目前中小學已放寒假，教育部長潘文忠日前在臉書發文，呼籲學生、家長落實防疫工作，假期間盡量避免參與人多擁擠的活動。留在家中也可以運用教育部因材網、Cool English等平台資源，親子一同規劃充實的假期。（編輯：陳政偉）1110126

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