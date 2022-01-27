更多編輯台推薦新聞：
日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%
國際

日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

北車接種站隨到隨打最後一天 供應2600劑BNT疫苗

2022/1/27 11:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北車站接種站隨到隨打服務將在今天告一段落，台北市副市長蔡炳坤表示，因應昨天施打狀況，原定2400劑的BNT疫苗量能微增至2600劑，並架設紅龍並加強宣導，避免排隊群聚。

台北車站大廳疫苗接種站下午診次提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗隨到隨打，昨天及今天皆是BNT疫苗，明天開始因應春節返鄉潮暫停服務。

由於昨天下午湧入大批人潮排隊等待施打，秩序混亂引發抱怨，蔡炳坤今天上午赴現場視察後受訪表示，已與鐵路局及聯合醫院仁愛院區完整檢討動線，將架設紅龍讓民眾排隊有適度間隔及秩序，並在號碼牌發放完畢後公告周知，避免民眾久候群聚。

蔡炳坤說，原定今天下午提供2400劑BNT疫苗隨到隨打，但考慮這幾天的經驗，加上明天就會開始有返鄉人潮，討論後決定因應民眾需求，量能微增到2600劑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔡炳坤表示，民眾拿到號碼牌後，還會有一張單子，上頭載明要幾點進場報到，接著就可以去做自己的事情，不用在原地聚集等候，時間到了再拿著號碼牌來，只要有拿到號碼牌，一定接種得到。

對於有民眾擔心拿不到號碼牌，一早就來排隊，蔡炳坤說，今天已經公告，中午12時45分才會開始發號碼牌，且若現場發現排隊的人已超過2600人，工作人員就會舉牌並適當提醒，不要讓民眾空等。（編輯：李亨山）1110127

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族