北車接種站隨到隨打最後一天 供應2600劑BNT疫苗

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北車站接種站隨到隨打服務將在今天告一段落，台北市副市長蔡炳坤表示，因應昨天施打狀況，原定2400劑的BNT疫苗量能微增至2600劑，並架設紅龍並加強宣導，避免排隊群聚。

台北車站大廳疫苗接種站下午診次提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗隨到隨打，昨天及今天皆是BNT疫苗，明天開始因應春節返鄉潮暫停服務。

由於昨天下午湧入大批人潮排隊等待施打，秩序混亂引發抱怨，蔡炳坤今天上午赴現場視察後受訪表示，已與鐵路局及聯合醫院仁愛院區完整檢討動線，將架設紅龍讓民眾排隊有適度間隔及秩序，並在號碼牌發放完畢後公告周知，避免民眾久候群聚。

蔡炳坤說，原定今天下午提供2400劑BNT疫苗隨到隨打，但考慮這幾天的經驗，加上明天就會開始有返鄉人潮，討論後決定因應民眾需求，量能微增到2600劑。

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蔡炳坤表示，民眾拿到號碼牌後，還會有一張單子，上頭載明要幾點進場報到，接著就可以去做自己的事情，不用在原地聚集等候，時間到了再拿著號碼牌來，只要有拿到號碼牌，一定接種得到。

對於有民眾擔心拿不到號碼牌，一早就來排隊，蔡炳坤說，今天已經公告，中午12時45分才會開始發號碼牌，且若現場發現排隊的人已超過2600人，工作人員就會舉牌並適當提醒，不要讓民眾空等。（編輯：李亨山）1110127