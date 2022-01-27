科教館動手動腦好過年 初一到初六都有活動

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（中央社記者陳至中台北27日電）社教館所是春節走春的好去處，國立台灣科學教育館大年初一到初六（2月1日到6日）天天都有主題活動，邀請親子一同參與科學遊戲，「動手、動腦好過年」。

科教館今天發出新聞稿指出，今年以生肖「虎」為主題規劃多元活動，包括「玩藝數」特展每天都有櫻花立體紙雕體驗，可以一邊DIY一邊學習數學中的長度與角度關係。

初一到初六（2月1日到6日）都有當天限定的展場主題活動，初一「不入虎山焉得虎子」是組隊闖關遊戲，要在8分鐘內完成射箭、套圈圈等，獎品是限量燈籠。

初二「福虎生風飛行器」，由敲敲打打工作坊邀請民眾一起動手製作福虎飛行器，放在透明風管中，看誰的飛行器飛得高、停得久，探索重力的原理。

初三可到戶外參加「虎擬的」春節限定生態導覽，觀察科教館周邊豐富的自然生態，了解植物多樣性在城市的面貌，並透過近距離觀察，發現植物的「老虎百態」，有像極了老虎耳朵的草、擁有虎色斑紋的葉子，最後還能利用落葉的葉鞘來製作生活小物。

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初四、初五分別是「猛虎下山玩科學」和「虎眼金睛」，現場DIY製作科學玩具。初六與玩轉極限團隊合作「虎塞雷！玩轉極限666魔方玩起來」嘉年華，現場設有魔術方塊國際比賽專用器材讓民眾體驗。

受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，科教館入館須全程戴口罩，入場要實名制登記、量測體溫和酒精消毒。相關資訊可參考國立台灣科學教育館網站。（編輯：唐聲揚）1110127