東北季風影響稍降溫 各地易降雨

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（中央社台北28日電）中央氣象局表示，今天東北季風影響及南方雲系北移，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也偏涼；各地水氣增多，越晚降雨機率增加。

氣象局指出，清晨開始在迎風面的基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨就逐漸增加，東半部及南部地區也逐漸會有短暫陣雨出現，越晚降雨也較明顯，其他地區上午大多仍為多雲的天氣，不過越晚降雨機率會增加，局部可能也有短暫降雨。

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氣溫方面，氣象局表示，北台灣與昨天相比明顯轉涼，其他地區氣溫也稍下降，北台灣高溫為攝氏19至21度，其他地區高溫23至25度，而低溫在清晨大多在17至21度之間，到晚上中部以北及宜蘭預估約15至17度，南部及花東低溫約17至19度，已經逐漸轉涼一些，民眾可以開始準備保暖衣物。

另外，氣象局說，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車交通請注意；台南至桃園、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；澎湖箱網等海水養殖產業也請注意寒害。（編輯：管中維）1110128