走春新概念 國發會端出地方創生私房旅行景點

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）春節連假到來，與家人團聚之餘，許多人最期待的是藉著難得的連假出遊；如果不想到熱門景點人擠人，不妨參考國發會彙整的地方創生旅行地圖，路線遍布北中南東及離島，讓你深入體會地方特色。

國發會推動地方創生已經超過3年的時間，自2019年被訂為「地方創生元年」後，在政府與民間共同努力之下，撒下的種子已經漸漸破土、茁壯，愈來愈多團隊在地方紮根，希望把在地的風土民情、特色文化用創新的方式讓更多人體驗。

國發會國土處處長彭紹博進一步指出，為了擴大地方創生的效益，國發會請地方政府、相關部會推薦整合食宿遊購行的地方創生旅行地圖，讓民眾安排小旅行的同時，還能振興地方創生店家。

以北部為例，桃園大溪是相當熱門的觀光景點，國發會建議，除了走訪建築外觀與牌樓立面保留完整、充滿古風的大溪老街，老街上的大房豆干本舖也是地方創生店家，可以採買伴手禮；另外，遊程可一併安排大溪木藝生態博物館、大溪橋、齋明寺古道。

國發會指出，桃園大溪周邊地方創生券適用店家還有好時節休閒農場、跟著農夫田裡鬧，可以帶著小孩與蛋雞近距離互動、撿雞蛋，或是拔蘿蔔、製作草莓糖葫蘆，來場不一樣的五感體驗之旅。

中部地區如苗栗、雲林也都有地方創生店家，如苗栗竹南的四方鮮乳牧場，雲林的紙農書院、三小市集等。

若厭倦了都市的繁忙步調，國發會盤點南投縣結合地方創生的遊程，推薦來場埔里小旅行；先到地方創生店家「順騎自然」租機車或是自行車，前往穀笠合作社展開農村社區導覽，或是進行插秧、收割的農事體驗，而後到籃城書房，拿本書、啜飲咖啡，享受優閒的午後時光。

疫情期間想要「偽出國」，則可赴國境之西－金門展開離島之旅，陳景蘭洋樓、水頭聚落、烈嶼鄉特色芋頭餐都是不能錯過的觀光景點，而地方創生店家、由舊理髮廳改建而成的「嘉年華冰菓室」也是熱門復古冰店，獨特的懷舊情懷，相信能為遊程增色不少。

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國發會表示，已經建置地方創生券官網，民眾可查詢適用店家簡要資訊及導引地圖，現在全台已有逾800家地方創生店家，歡迎民眾利用資訊，客製自己的地方創生小旅行。

國發會主委龔明鑫日前也宣布地方創生加碼優惠，2022年1月1日至4月30日止，民眾至全台地方創生店家消費，不須抽籤，就能享有當月消費後，下個月現金回饋30%的好康優惠，買越多回饋越多；鼓勵民眾春節返鄉過年期間，可以走走逛逛，支持地方創生店家。（編輯：潘羿菁）1110202