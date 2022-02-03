鳳梨、釋迦都入酒 釀酒師替台灣農產找新出路

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（中央社記者林育瑄台北3日電）台灣鳳梨遭中國禁止輸入，曾引起不小的風波，釀酒師鄧心承結合釀酒技術與本土物產，將鳳梨入酒；他說，透過政府引導精釀業者結合本土農業，可替台灣農產提升附加價值，也替農民找出新出路。

中國去年片面宣布自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，民進黨立委何志偉、羅美玲、鍾佳濱等隨即召開記者會，號召精釀啤酒業者挺農民，鄧心承是與會者之一。

鄧心承認為，應對類似情況，鼓勵民眾直接消費是解方之一，但若能將農產製成附加價值高、保存期限長的產品，比如將1顆鳳梨釀成2瓶氣泡酒，就能進一步提升農產價值與消費量。

他說，儘管鳳梨滯銷，但因滯銷鳳梨而生的氣泡酒不僅抱回國際比賽獎牌，也成為外銷熱款。

由於酒水運輸成本高，鄧心承原本不敢對銷售額有太多期待，沒想到鳳梨氣泡酒在香港、新加坡大受歡迎，還被追加訂單；而且氣泡酒外銷可以退稅，也變相解決台灣菸酒稅高帶來的成本問題。

鄧心承說，許多國家視精釀啤酒為農產品、加以扶持，政府可引導精釀業者結合本土農業，增添農產品附加價值，也解決農業困境。

而鳳梨釋迦在去年9月遭中國以介殼蟲的名義禁止輸入，鄧心承就與農糧署、中興大學合作，開發出鳳梨釋迦啤酒風味氣泡飲。

長年關注精釀啤酒的何志偉分析，水果外銷需考慮冷鏈、保存、病蟲害、農藥，釀成酒後，這些問題都迎刃而解。台灣精釀啤酒業者在國際獲獎無數，當台灣水果因中國禁令無法銷售或是生產過剩，這群業者也挺身協助農民，如果能支撐起水果王國，他們也是其中的力量。

台灣精釀啤酒推廣協會理事長周晉震指出，外國對台灣水果與物產很好奇，農產結合啤酒，既能解決保存問題、又能增加台灣的能見度；而且各地物產不同，非常適合與精釀啤酒結合，推出「一鄉一啤酒」，解決農產銷售問題。

同樣運用台灣物產入酒的釀酒廠創辦人蔡孝緯，則點出了釀酒產業的困境，歐美國家的釀酒業歸農業部門管轄，釀酒廠與農民互動良好；台灣釀酒業為財政部國庫署管轄，是「被孤立的產業」，他期待釀酒業回歸農業部門管轄，才能有更多發揮空間。

去年政府力挺鳳梨，更有多位立委與農糧署聯手打造台灣精釀啤酒產業平台，讓蔡孝緯看到政府扶持產業的契機，但他希望政府更加協助各方整合與行銷，畢竟酒類保存期限雖比水果長，廠商同樣有倉儲壓力，政府不協助，業者也會擔憂賣不出去、甚至對在地物產釀酒打退堂鼓。（編輯：楊凱翔）1110203

小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。