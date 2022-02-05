振興娛樂漁業漁船發展 漁業署新措施春節後上路

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）為讓受防疫衝擊的娛樂漁業漁船振興發展，農委會已預告修正相關管理辦法，簡化申請執照時的文件檢附規定，以及出海要件確認，預計最快春節過後上路，以利營運更順暢。

農委會漁業署副署長王正芳接受中央社記者電話訪問時說，因為有人提議娛樂漁業漁船出港管理與遊艇有落差及不便，於是漁業署審視相關作業後，1月3日預告修正「娛樂漁業管理辦法」部分條文及第7條附表一、第十三條附表二，簡化漁船出港檢查流程、增加產業競爭力。

預告期為30天，漁業署漁政組長劉福昇說，最快春節過後完成後續意見彙整、行政作業等，即可上路，有利於讓之前受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的娛樂漁業漁船振興。

他說，相關便民措施有以下幾點，例如漁船船員管理規則原已規定申領船員手冊，就必須完成基本安全訓練，而船長、輪機長等幹部也是船員升等的，因此刪除申請娛樂漁業執照所附資料時，原須檢附這三種身分者持有基本安全訓練結業證書的規定。

其次，由漁業人或船長發航前自行確認天候許可、乘客穿著救生衣、說明登島礁和乘船應注意事項、配置足額船員等事項，並新增附表三，在航行計畫表文件中納入這些項目（含以下開啟VMS或AIS），方便船長出航前自主檢視；其中穿著救生衣會由海巡署確認。

他並說，而原本出航前，船隻要開啟漁船監控系統（VMS）或船舶自動識別系統（AIS）的確認動作，經由海巡署轉知漁業署漁業監控中心，改為由漁業署監控中心直接透過船位訊號已回報查詢及確認，精簡流程。

另外，新增船隻總噸位數500噸以上、未滿1000噸的級距。漁業署統計，全國娛樂漁業漁船約計360艘。（編輯：管中維）1110205