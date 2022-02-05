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春節交通資訊1/37

公路總局：台15線等處省道 2/6將現車流

2022/2/5 18:28（2/5 19:08 更新）
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交通部公路總局表示，6日為春節連假最後1天，提醒民眾避開交通尖峰時段。圖為5日午後湧現北返車潮。中央社記者鄭傑文攝 111年2月5日
交通部公路總局表示，6日為春節連假最後1天，提醒民眾避開交通尖峰時段。圖為5日午後湧現北返車潮。中央社記者鄭傑文攝 111年2月5日
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（中央社記者劉建邦台北5日電）交通部公路總局今天表示，明天（初六）為春節連假最後1天，預估台15線、台9線、台1線省道將有返回工作地車流出現，提醒駕駛，避開交通尖峰時段。

公路總局發布新聞資料指出，今天交通狀況受返回工作地車潮影響，屏東台1線水底寮北上方向、台9線蘇花路廊花蓮往宜蘭、台9線南迴公路台東往屏東方向，皆在下午時段湧現車潮。

公路總局表示，明天為春節連假最後1天，預估省道主要幹道，將出現返回工作地車流，包含新竹的台15線鳳鼻至香山路段、花蓮至宜蘭的台9線蘇花路廊、台東至屏東的台9線南迴公路、恆春至屏東的台1線水底寮路段。

公路總局指出，提醒駕駛出發前可先查詢即時路況，避開尖峰時段，與前車保持安全車距，勿超速及疲勞駕駛。

公路總局表示，已督導各客運業者落實車輛安全整備及防疫措施，搭乘客運民眾應配合防疫規定，為提供民眾乘車需求，已協調客運業者籌措運能，視人潮機動增班。

公路總局指出，明天為春節連假最後1天，目前國道客運預售情形，西部國道客運尚有75.43%空位，東部國道客運有91.19%空位，有搭乘需求民眾，可至各客運業者網站查詢。（編輯：屈享平）1110205

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