9縣市低溫特報 7日起鋒面接近中部以北轉有雨

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氣象局預估6日各地天氣偏冷，7日起鋒面接近，中部以北及東半部轉為有短暫陣雨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北6日電）根據氣象局資訊，今天清晨本島平地最低溫為嘉義縣民雄鄉9.6度，並針對新竹等9縣市發布低溫特報；預估今天各地天氣偏冷，明天起鋒面接近，中部以北及東半部轉為有短暫陣雨。

中央氣象局今天發布 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，清晨大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，清晨至上午新竹縣、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義縣市及金門局部地區有攝氏10度以下氣溫發生的機會。

根據氣象局網站資訊，今天清晨本島平地最低溫為嘉義縣民雄鄉9.6度、嘉義縣竹崎鄉9.8度。

氣象局表示，今天清晨大陸冷氣團持續影響，各地天氣偏冷，西半部及東北部低溫普遍約11到14度，花東低溫則在16、17度，白天冷氣團雖然會稍微減弱，不過溫度回升幅度不多，北部及東北部高溫只有15到18度，感受仍偏涼，中南部及花東則有20到24度。

另外，基隆北海岸及東北部降雨機會偏高，仍容易有短暫雨，而花東及大台北也偶有零星降雨，桃園以南則為多雲到晴；西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度，行車用路請留意路況注意安全。

氣象局預估7日鋒面接近，8日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北及東半部地區轉為有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

氣象局表示，9日、10日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，11日、12日東北季風稍減弱，氣溫稍回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：李錫璋）1110206