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國道上午路況大致正常 午後5路段易壅塞

2022/2/6 12:36（2/6 13:02 更新）
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高公局表示，預估6日下午壅塞路段為國1、國3及國5共5路段。（中央社檔案照片）
高公局表示，預估6日下午壅塞路段為國1、國3及國5共5路段。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北6日電）高公局今天表示，上午國道路況大致正常，預估下午壅塞路段為國1、國3及國5共5路段；建議南北長途走國3及台61、短途不要上國道。

交通部高速公路局今天中午發布新聞稿表示，大年初六截至上午11時，國道全線交通量為25.3百萬車公里，預估今天交通量為100百萬車公里，上午國道全線路況大致正常。

高公局指出，上午8時25分國1高架南向46.2公里發生2輛小客車追撞事故；10時20分國3北向304.2公里發生小客車自撞護欄事故；10時54分國1北向303.2公里發生2輛小客車追撞占用內側車道事故，以上事故均已排除，但皆影響國道行車順暢。

高公局預判今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、大山-香山；國5北向宜蘭-坪林等路段。

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為避免塞車及分散車流，高公局呼籲連假出外旅遊民眾「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。

高公局提到，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段；並提醒用路人出門前做好車輛保養及檢查，行車時務必注意車前狀況並保持行車安全距離，切勿疲勞駕駛、勿酒駕，確保行車順利及安全。（編輯：李錫璋）1110206

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