疫情未歇 花蓮天公廟萬人平安粥連2年取消

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花蓮縣吉安鄉勝安宮2021年停辦有43年歷史的元宵節猜燈謎活動，2022年活動能否恢復舉辦，勝安宮主委黃永裕表示，疫情變化莫測，目前還在商討中，已做最好的準備、最壞的打算。中央社記者李先鳳攝 111年2月6日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）疫情未歇，有百年歷史的花蓮「天公廟」新城保安宮今年再度取消年初九的「萬人平安粥」活動；吉安鄉勝安宮的元宵猜燈謎活動，廟方仍在討論，做最好的準備、最壞打算。

花蓮境內最大的天公廟新城鄉保安宮，有120多年歷史，每年農曆新年初八晚上湧入各地信眾參拜，香煙裊裊、燈火通明，延續到初九慶祝「天公生」，信眾享食「平安粥」，祈求新春來年平安。

去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，廟方取消「萬人平安粥」活動，且不開放攤販夜市進駐。今年再次因為Omicron變種病毒來勢洶洶，經各方討論後，決定比照去年取消活動，避免群聚帶來風險。

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另外，吉安鄉勝安宮去年停辦有43年歷史的元宵節猜燈謎活動。今年活是否恢復舉辦，勝安宮主委黃永裕接受中央社記者訪問表示，疫情變化莫測，目前還在商討中，已做最好的準備、最壞的打算。

黃永裕指出，往年元宵節猜燈謎動輒超過萬人參加，目前疫情威脅未解除，確實會擔憂群聚，最慢10日會決定是否舉辦；今年主題花燈都已布置就緒，民眾若要參觀或參拜仍須全程戴口罩、量體溫、酒精清潔手部，並依出入口指示動線行走。（編輯：孫承武）1110206