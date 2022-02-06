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桃園大溪疫調足跡 連4天客運往返大溪至林口長庚

2022/2/6 15:24
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（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園市政府今天公布最新個案大溪區疫調足跡，包括第一公有零售市場，以及連續4天搭乘中壢及桃園客運702號公車，往返大溪至林口長庚醫院，以及去過桃園客運大溪總站等8處。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，桃園市政府下午公布個案19029、19075、19191、19227、19229等5例確診公共場所足跡。

相關足跡包括1月26日至29日上午搭乘中壢客運「702」公車由林口長庚醫院至大溪、搭乘桃園客運「702」公車從大溪至林口長庚醫院，去過桃園客運大溪總站（大溪區得勝路）。26日至28日中午去過大溪區康莊路一家汽車零件加工廠。

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相關大溪區疫調足跡，還包括28日下午3時去過大觀路2段的吉利百貨有限公司；29日下午2時31分康莊路5段的菓園活魚土雞餐廳、晚間近7時去過「焿大王」桃園大溪店（埔頂路2段）；30日上午8時47分至9時19分去過大溪區第一公有零售市場（中央路）。

桃市府表示，這些公共場所已完成環境清潔消毒，民眾如果曾出入這些場所，請於足跡重疊次日起14天內自我健康監測。（編輯：孫承武）1110206

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