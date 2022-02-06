花蓮中小學7日開學 238所校園防疫消毒

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮縣4月中旬將舉辦全國中等學校運動會，將使用部分學校體育場館，賽事期間停課，因此新學期提前4天開學，防疫消毒大隊完成238所校園消毒作業，讓師生安心返校上課。

花蓮縣高中職以下學校為配合今年度全國中等學校運動會，4月16日至21日賽事期間將停課4天，110年第二學期開學提前至2月7日。為讓師生開學後有乾淨衛生上課品質，花蓮縣政府防疫消毒大隊指揮13鄉鎮市公所清潔隊，農曆春節期間專案執行縣內高中職以下及公立幼兒園校園內外公共環境消毒作業。

花蓮縣環保局今天發布新聞資料表示，2月7日開學前完成238所各級學校消毒作業，消毒重點著重在校園周遭環境、校內戶外公共空間，包括運動場、洗手檯、廁所，確保校園整體環境衛生安全。

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近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，又逢9天春節連續假期，返鄉及遊客大量湧入花蓮縣，防疫消毒大隊連假期間除完成縣內校園清消外，更針對火車站、七星潭、東大門夜市等人潮聚集地每日執行預防性消毒，連假期間共執行177處戶外環境防疫消毒，全力維護環境安全。

環保局長饒忠呼籲，校園等戶外公共環境雖由防疫消毒大隊把關維護，但防疫工作還是需要民眾一起努力，提醒大家持續關注疫情，注意個人衛生與環境空間清消，降低感染風險。（編輯：孫承武）1110206