春節連假尾聲 金門疏運順暢

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（中央社台北6日電）9天農曆春節連續假期在今天劃下句點，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民航局金門航空站依往年慣例與金門縣政府共同設置聯合候補服務櫃檯補位人數較往年冷清。

金門航空站主任洪念慈表示，5、6日兩天候補情形未若往年熱絡，除因疫情影響旅客返鄉或旅遊意願外，航空公司放大機型，可乘載較多旅客，今年登記補位旅客都能順利搭機返台。

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依金門航空站數據，今天離站班次，共計航班46班次、5806座位，預估乘載率約95%。包括往台北航線23架次，提供3626座位數；台中航線9架次，提供744座位數；高雄航線9架次，提供1086座位數；台南航線3架次，提供210座位數；嘉義航線1架次，提供70座位數；澎湖航線1架次，提供70座位數。

至於收假前一天(5日)離站有50班次，提供6412座位數、載客6143人，載客率95.8%。（編輯：孫承武）1110206