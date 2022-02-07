少子化及疫情影響 新北人口將跌破400萬

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（中央社記者王鴻國、沈佩瑤新北7日電）受到少子化及疫情影響，新北市年輕人結婚對數去年大減1成，減少逾2000對，再加上死亡人數多於出生，人口逐月減少，市府預估2到3月間，人口數將減到400萬以下。

新北市政府今天上午舉辦「2022新北愛幸福市集」活動記者會，新北市長侯友宜接受媒體聯訪時表示，新北市年輕朋友結婚的對數大幅減少，為了鼓勵年輕朋友能夠結婚，將藉幸福市集廣場結婚系列一條龍的服務，讓結婚夠省時、省力又省錢。

民政局長柯慶忠表示，新北市人口數曾逾403萬人，但受到少子化及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，109年登記結婚對數有2萬1466對，110年為1萬9375對，減少約1成、2091對，再加上死亡人口數也高於出生數，使得人口數持續大減。

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另外，因疫情因素出境滿2年未入境，依戶籍法規定除籍人數增加，他表示，去年人口逐月減少2000多人到3000多人，今年1月只剩400萬3812人，較去年1月同期402萬9774人，大幅減少2萬多人，預估今年2月或3月間全市總人口就會跌破到400萬人以下。

他表示，受少子化及疫情影響致人口減少，這是全國性的問題，新北市以平常心看待人口減少問題，除了鼓勵年輕人願意結婚外，第3胎生育獎勵金也提高到新台幣3萬元，同時也加速都更重劃等建設，希望持續營造新北市為宜居城市。（編輯：李錫璋）1110207