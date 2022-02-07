引水人染疫 航港局：進出高雄港船舶運作正常

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）高雄港一名引水人為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，外界擔心引水人染疫擴大恐造成塞港或港區作業停擺。交通部航港局今天澄清，目前進出高雄港船舶均維持正常運作。

航港局發布新聞稿說明，高雄港現有44名引水人，除1名染疫隔離、1名自主健康管理、2名因病休息外，其餘40名引水人經高雄市政府協助緊急進行核酸檢測（PCR），目前尚無異常狀況，迄今進出高雄港船舶均維持正常運作，尚無船舶等候引水人領航的情形。

航港局表示，為確保引水人健康並避免形成防疫破口，即日起已強化各國際商港與工業港的引水人防疫健康管控措施，規定高雄港引水人均須於2月8日前完成兩次PCR，未依規定完成者，引水人辦事處不得排班，並自2月9日起，各港引水人均需持每週一次PCR及快篩證明始得登船。

另於登船領航過程，進入駕駛艙前，船方必須先完成清消，引水人必須與駕駛艙人員保持2公尺以上距離，確保引水人領航期間的安全，倘引領船舶有染疫疑慮，一律改以遠距領航，不得登船引領。

航港局也將於各引水人完成領航作業後，詳細比對登船資料與領航紀錄，倘有未經檢查即登船的情形，依商港法加重裁罰，避免再發生引水人染疫。（編輯：管中維）1110207