更多編輯台推薦新聞：
書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度
生活

書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解
社會

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情

引水人染疫 航港局：進出高雄港船舶運作正常

2022/2/7 16:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北7日電）高雄港一名引水人為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，外界擔心引水人染疫擴大恐造成塞港或港區作業停擺。交通部航港局今天澄清，目前進出高雄港船舶均維持正常運作。

航港局發布新聞稿說明，高雄港現有44名引水人，除1名染疫隔離、1名自主健康管理、2名因病休息外，其餘40名引水人經高雄市政府協助緊急進行核酸檢測（PCR），目前尚無異常狀況，迄今進出高雄港船舶均維持正常運作，尚無船舶等候引水人領航的情形。

航港局表示，為確保引水人健康並避免形成防疫破口，即日起已強化各國際商港與工業港的引水人防疫健康管控措施，規定高雄港引水人均須於2月8日前完成兩次PCR，未依規定完成者，引水人辦事處不得排班，並自2月9日起，各港引水人均需持每週一次PCR及快篩證明始得登船。

另於登船領航過程，進入駕駛艙前，船方必須先完成清消，引水人必須與駕駛艙人員保持2公尺以上距離，確保引水人領航期間的安全，倘引領船舶有染疫疑慮，一律改以遠距領航，不得登船引領。

航港局也將於各引水人完成領航作業後，詳細比對登船資料與領航紀錄，倘有未經檢查即登船的情形，依商港法加重裁罰，避免再發生引水人染疫。（編輯：管中維）1110207

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀