高雄增1本土 旗津日篩萬人陰性 陳其邁鞠躬謝居民配合防疫

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）高雄市今天新增1例COVID-19確診個案，為居隔陽性。市長陳其邁並在記者會上鞠躬感謝旗津居民配合市府擴大採檢與加嚴防疫措施，並表示仍維持長照機構和旗津區管制措施。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上宣布，高雄市新增1例確診個案，是1月24日就已匡列隔離的個案，在解隔離前採檢確診。

高雄市政府近期對旗津區進行擴大篩檢，並實施加嚴管制措施。陳其邁今天在記者會上鞠躬表示，非常謝謝旗津民眾配合市府防疫措施，「很多旗津朋友跟我說，鼻子已經被挖了2、3次，很不舒服」。

他說，旗津區自2月1日起總共篩檢1萬6422人，昨天單日就採檢1萬928人，PCR檢測都是陰性，沒有發現確診個案；旗津呼吸道門診篩檢也都沒有陽性個案。市府今仍繼續設立旗津醫院、福壽宮、廣濟宮、高科大旗津校區4大篩檢站，鼓勵未篩檢民眾前往篩檢。

陳其邁並表示，現在篩檢結果表示旗津社區傳染風險很低，只要再觀察一段時間，等疫情告一段落就能恢復正常生活，但為確保安全，旗津區的防疫措施如暫停辦理廟會與婚宴等大型集會、失智與日照中心暫停服務、內用需用隔板、卡拉OK要戴口罩等，也都還是要持續。

此外，陳其邁也說，長照機構與社區服務據點管制措施維持，包含服務對象必須打滿2劑疫苗、停止共餐、停止共用教具或接觸性活動、有呼吸道症狀者禁止進入等。

陳其邁繼續鼓勵民眾出來打疫苗，表示市府持續開設疫苗接種站，民眾可上高雄市政府疫苗預約系統預約；且75歲以上長輩如果要接種疫苗，可以打電話給區公所，會有熱血計程車免費接送，並且接種第3劑還送500元的禮券。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明新增確診個案（案19288）表示，為案18490同住家人，CT值30.4，隔離過程中無症狀，第13天採檢確診。

潘炤穎也說明昨天不明感染源的引水人（案19244）後續處理，共匡列197名接觸者，其中同住家人12人、足跡相關25人、職場接觸160人，共隔離21人、其餘自主健康管理，且目前所有採檢結果都是陰性。潘炤穎也說，仍在確認個案是否為境外移入感染，將由中央流行疫情指揮中心進行基因定序。（編輯：陳仁華）1110207