高雄引水人染疫溯源疫調 匡列197人檢測陰性

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）高雄港引水人確診個案，高雄市長陳其邁說，將由港務公司協助進行引水人曾接觸船隻疫調；社區、港區部分由高市府追蹤PCR採檢CT值變化，及進行基因定序，確認可能感染源。

陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會做以上說明。高市府衛生局簡任技正潘炤穎說明，仍在確認個案是否為境外移入感染，除展開溯源疫調，也會由中央流行疫情指揮中心進行基因定序。

潘炤穎說，案19244匡列接觸者197人，目前採檢結果都是陰性。其中，同住家人12人居家隔離；足跡相關25人中有5人隔離、其餘自主健康管理；職場接觸160人中14人隔離、其餘自主健康管理。

交通部航港局新聞稿表示，高雄港有44名引水人，其中1人染疫、1人自主健康管理、2人因病請長假沒有上班，其餘40名引水人經高市府緊急進行PCR採檢，目前尚無異常狀況。依航港局資訊，目前進出高雄港船舶維持正常運作，沒有船舶等候引水人領航情形。

為確保引水人健康、避免形成防疫破口，航港局即日起強化各國際商港與工業港引水人防疫健康管控措施，規定高雄港引水人須於8日前完成2次PCR採檢，未依規定完成者，引水人辦事處不得排班；9日起各港引水人除依中央流行疫情指揮中心要求每週做1次快篩，還須取得PCR檢驗陰性證明才能登船。

為避免登船領航過程染疫，航港局已要求船方在引水人進入駕駛艙前完成清消，且引水人須與駕駛艙人員保持2公尺以上距離，要求引水人落實穿著安全防護裝備；且若引領船舶有染疫疑慮，一律改以遠距領航，不得登船引領。

航港局也說，參考國際作法盡可能避免引水人與船員接觸，擴大與必要接觸船員間距。航港局也會在各引水人完成領航作業後，詳細比對登船資料與領航紀錄，若有未經檢查即登船情形，將依商港法加重裁罰，以確保引水人在保障自身安全下領航船舶，維持各國際商港與工業港正常運作。（編輯：孫承武）1110207