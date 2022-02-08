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碩士班招考筆試遇疫情 多所大學提出補救措施

2022/2/8 11:19（2/8 11:31 更新）
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（中央社記者許秩維台北8日電）不少大學將於2月中起陸續舉辦碩士班招生筆試，並因應疫情提出補救措施，確診、居家隔離等無法應試的考生可全額退費，或改為資料審查和外加名額錄取。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，教育部日前發函給各大專校院，建議碩博班等各項招生考試落實防疫措施，並提供確診、居家隔離等無法應試考生的補救措施。

台灣大學教務處近日公告，碩士班招生考試於12、13日如期辦理，考試當日因「居家檢疫」、「居家隔離」或「確診」而無法外出參加者，可檢附證明文件申請全額退費，或依教育部防疫補救措施規定，改以書面審查等方式，並循外加名額管道辦理。

清華大學校方則表示，碩士班招生筆試維持10、11日舉行，考試當日「居家隔離」、「居家檢疫」或「確診」者不得參加，考生可檢附證明申請全額退費，或改以資料審查方式取代筆試，循外加名額管道審查。

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政治大學校方指出，已完成碩士班考試報名的考生，如在考試當天因考試當日因「居家隔離」或「確診」等情況而無法參加考試者，可檢附證明文件申請全額退費或改以補救方案替代；採補救方案者，經系所專業審查後，如獲錄取，將以外加名額方式辦理。

中原大學招生資訊網日前也公告，為降低群聚感染風險及減少區域間的非必要移動，將全面啟用應變措施，碩士班考試原訂筆試取消，改採計科目為審查資料、視訊面試，啟動應變機制後無法配合應試的考生，可申請退費處理。（編輯：屈享平）1110208

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